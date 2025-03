Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360° - Najpopularniejsze aplikacje

AskYourTeam

AskyourTeam jest tutaj, aby pomóc radom dotrzeć do sedna tego, co najważniejsze. Zastępując zgadywanie spostrzeżeniami, jego platforma Insights Pracownicy i Społeczność umożliwia mądrzejsze i szybsze podejmowanie decyzji, umożliwiając radom skupienie zasobów, w których zrobią największą różnicę. Dzięki AskyourTeam użytkownicy otrzymują wiedzę, które są istotne i możliwe do działania. Kiedy mogą mierzyć wpływ tych działań, mogą weryfikacjami i świętować postęp lub w razie potrzeby kierować rzeczy z powrotem na torze. W ten sposób AskyourTeam pomaga radom wspierać kultury ciągłego doskonalenia i wpływowych zmian. Dlaczego warto wybrać AskyourTeam? W 100% skoncentrowało się rada Rozumie, co działa na rzecz budowania dobrze prosperujących społeczności. Rozwiązanie typu „wszystko w jednym” Pojedyncza, łatwa w użyciu platforma zarówno dla spostrzeżeń społeczności i pracowników. Spostrzeżenia do działania Odkryj odpowiednie spostrzeżenia, skup się na najbardziej wpływowych działaniach i mierz postęp. Zaufane przez ponad 50 rad w Australii i Nowej Zelandii. Rozwiązania AskyourTeam: <> Głos pracownika Skorzystaj z przeżywanych doświadczeń pracowników z platformą Insights Platform, specjalnie zbudowaną dla rad. Wspiera wysokowydajne, zaangażowane zespoły i wiąże się z ich kształtowaniem, co i jak rada zapewnia społeczność. <> Głos społeczności Z łatwością zrozum, co jest najważniejsze dla osób w społeczności i ich poglądów na konkretne problemy lub plany, umożliwiając radom projektowanie i świadczenie usług, które najlepiej zaspokajają ich potrzeby. <> Recenzje usług Dopasuj usługi ze zmieniającymi się potrzebami społeczności. Podczas gdy recenzje usług mogą wydawać się kolejnym ciężarem rozciągniętych zasobów, AskyourTeam przekształca, w jaki sposób rady dostosowują planowanie i dostarczanie usług do planów rocznych i dziesięcioletnich. Priorytetowo traktuje przegląd usług, aby najlepiej zaspokoić zmieniające się potrzeby społeczności, identyfikuje możliwości podniesienia i środki wpływu na ciągłą poprawę. <> Manager Excellence Sprawdzony sposób wyładowania wyników Rady i ustalenia priorytetów działań, które zrobią największą różnicę. Menedżer doskonałości, opracowany przez Thrive35 i zasilany przez AskyourTeam, pomaga radom ocenić ich wyniki przeciwko australijskiemu ramom doskonałości biznesowej (ABEF), uznany na całym świecie model biznesowy umożliwiający doskonałość organizacyjną.