Sytex to platforma do zarządzania projektami dla infrastruktury terenowej, począwszy od Telecom. Na przykład firmy takie jak Telefonica i Claro używają Sytex do budowy i konserwacji swoich sieci.

Strona internetowa: sytex.io

