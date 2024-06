Platforma danych Synatic to połączenie rozwiązań iPaaS, ESB, ETL i API Management, stworzone w celu zapewnienia całościowego rozwiązania, które zapewnia wartość z niesamowitą szybkością. Dzięki prostym w użyciu narzędziom w połączeniu z funkcjami klasy korporacyjnej skracamy czas i koszty integracji danych, automatyzacji i analiz nawet o 80%, a wszystko to za rozsądną cenę. Nasza chmura, Twoja chmura, w wersji premium. Brak kodu, niski kod, Twój kod. Rozwiązania gotowe lub skonfigurowane od podstaw. Synatic robi to wszystko.

Strona internetowa: synatic.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Synatic. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.