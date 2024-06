SwapSurprise.ai to narzędzie wykorzystujące Cookiebota, aby umożliwić właścicielom witryn przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności danych, w szczególności dotyczących korzystania z plików cookie. Zapewnia kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zgodami, które pozwala użytkownikom personalizować preferencje dotyczące plików cookie. Narzędzie kategoryzuje pliki cookie na niezbędne, preferencyjne, statystyczne i marketingowe oraz dostarcza szczegółowych informacji o każdej kategorii. Niezbędne pliki cookie są niezbędne do podstawowej funkcjonalności witryny, natomiast pliki cookie preferencji zapamiętują ustawienia specyficzne dla użytkownika. Statystyczne pliki cookie służą do gromadzenia anonimowych danych o interakcjach odwiedzających, pomagając właścicielom witryn internetowych w zrozumieniu zachowań użytkowników. Marketingowe pliki cookie śledzą odwiedzających w witrynach internetowych w celu wyświetlania trafnych i angażujących reklam. SwapSurprise.ai jest również zintegrowana z Shopify, umożliwiając bezpieczne funkcje realizacji transakcji i płatności. Zawiera różne pliki cookie związane z bezpiecznymi transakcjami i przechowywaniem danych uwierzytelniających klientów. Dodatkowo narzędzie oferuje zarządzanie zgodami między domenami, umożliwiając użytkownikom stosowanie preferencji dotyczących zgód do wielu domen. Dostarczona deklaracja dotycząca plików cookie i identyfikator zgody umożliwiają użytkownikom łatwe śledzenie i zarządzanie zgodą, zapewniając przejrzystość i kontrolę nad ich danymi. SwapSurprise.ai pomaga właścicielom witryn internetowych spełniać wymogi prawne, szanując jednocześnie prywatność i preferencje użytkowników. Należy pamiętać, że szczegółowe dane i liczby wymienione w oryginalnym tekście zostały pominięte, aby uniknąć potencjalnych nieścisłości.

