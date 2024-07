SWAPP to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, którego celem jest dostarczanie dokładnych, szczegółowych i wydajnych dokumentów budowlanych oraz modeli BIM w ciągu kilku minut. Automatyzując najbardziej żmudne i czasochłonne zadania związane z planowaniem, technologia ta ma na celu znaczne skrócenie czasu trwania projektu i znacznego skrócenia czasu pracy ręcznej, co ostatecznie prowadzi do oszczędności kosztów aż do 75% i trzykrotnie szybszej realizacji projektu. Architekci, którzy integrują technologie SWAPP, mogą odnieść korzyści ze wzrostu rentowności firmy, wzrostu i biegłości technologicznej, co pozwoli im skupić się na planowaniu kreatywnych projektów, zamiast na zarządzaniu szczegółowymi procesami produkcji rysunków. Co więcej, SWAPP oferuje również bezproblemowe wprowadzanie zmian, umożliwiając architektom łatwe i natychmiastowe wprowadzanie zmian na platformie opartej na sztucznej inteligencji. SWAPP może być korzystny dla przedsiębiorstw związanych z architekturą, szczególnie tych, które specjalizują się w budowie budynków wielorodzinnych i obiektów oświatowych. SWAPP został uznany za jedno z najodważniejszych narzędzi AI do automatyzacji prac związanych z projektowaniem szczegółów i tworzenia rysunków przez ekspertów branżowych. Rewolucyjne funkcje narzędzia, takie jak wdrażanie zaawansowanych praktyk BIM i automatyczne aktualizowanie rysunków i szczegółów po wprowadzeniu poprawek, mogą ukształtować przyszłość architektury. SWAPP zyskał także opinię solidnego asystenta, terminowo realizującego projekty.

Strona internetowa: unrealme.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Swapp. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.