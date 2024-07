SwapMyFace to narzędzie AI, które pozwala użytkownikom łatwo i szybko umieścić swoją twarz na dowolnym zdjęciu. Za pomocą zaledwie kilku prostych kroków użytkownicy mogą tworzyć zabawne, dziwne i niesamowite zamiany twarzy z kimkolwiek i gdziekolwiek, bez konieczności posiadania umiejętności Photoshopa. Narzędzie wykorzystuje technologię sztucznej inteligencji do automatycznej zamiany twarzy, oszczędzając czas i wysiłek użytkowników. Użytkownicy mają możliwość przesłania własnego zdjęcia oraz zdjęcia, na którym chcą umieścić swoją twarz. Po przesłaniu narzędzie łączy dwa obrazy jednym kliknięciem przycisku. Dostęp do wygenerowanych obrazów można uzyskać poprzez link, który jest automatycznie zapisywany, zapewniając użytkownikom łatwy dostęp do ich dzieł. SwapMyFace oferuje użytkownikom 5 bezpłatnych generacji twarzy do wypróbowania przed zażądaniem jakiejkolwiek płatności. Dzięki temu użytkownicy mogą przetestować narzędzie przed zatwierdzeniem. Warto zauważyć, że obrazy wygenerowane za pomocą narzędzia będą przechowywane przez 30 dni przed usunięciem. Chociaż narzędzie jest przeznaczone dla osób, które chcą się dobrze bawić i tworzyć zabawne zamiany twarzy, może być również przydatne dla artystów pracujących nad kreatywnymi projektami. SwapMyFace zapewnia artystom wygodny i skuteczny sposób eksperymentowania z różnymi rozmieszczeniami twarzy i odkrywania unikalnych koncepcji w ich pracy. Ogólnie rzecz biorąc, SwapMyFace to przyjazne dla użytkownika narzędzie AI, które oferuje szybkie i dostępne rozwiązanie do zamiany twarzy na obrazach, przeznaczone zarówno dla zwykłych użytkownicy i artyści chcący wzbogacić swoje projekty o ciekawe wizualnie efekty.

Strona internetowa: swapmyface.app

