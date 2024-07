SvelteLaunch to platforma Svelte 5 Boilerplate, która umożliwia szybkie rozpoczęcie tworzenia nowych aplikacji SaaS i AI. Kluczowe cechy: * Baza danych i uwierzytelnianie: Bezproblemowo zintegrowany z Supabase, SvelteLaunch zapewnia solidne rozwiązania baz danych i bezpieczne uwierzytelnianie po stronie serwera od razu po wyjęciu z pudełka. * Integracja płatności: Uprość przetwarzanie płatności za pomocą Stripe, zapewniając użytkownikom płynne i bezpieczne transakcje. * E-maile transakcyjne: informuj użytkowników na bieżąco dzięki automatycznym, niezawodnym powiadomieniom e-mail obsługiwanym przez Mailgun. * Komponenty wielokrotnego użytku: Oszczędź czas i zachowaj spójność dzięki bibliotece gotowych komponentów wielokrotnego użytku, dostosowanych do Svelte 5. * Zautomatyzowane SEO: bez wysiłku zoptymalizuj swoją obecność w Internecie dzięki wbudowanym zautomatyzowanym narzędziom SEO, zapewniając, że Twój projekt uzyska widoczność, na jaką zasługuje. * AI Ready: bezpieczny interfejs API z pokryciem 1:1 do tworzenia aplikacji AI za pomocą Open AI API. * Stylizacja: Twórz piękne strony internetowe za pomocą CSS Tailwind i interfejsu użytkownika szkieletu. SvelteLaunch to nie tylko szablon; to kompleksowy zestaw narzędzi zaprojektowany, aby pomóc Ci szybko dostarczać wysokiej jakości aplikacje SaaS i AI. Dzięki dożywotniemu wsparciu i dostępowi do społeczności Discord nigdy nie jesteś sam na swojej drodze rozwoju. Pożegnaj kłopoty związane z konfiguracją złożonej infrastruktury i skup się na tym, co naprawdę ważne — tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i zachwycających doświadczeń użytkowników. Dołącz do społeczności SvelteLaunch już dziś i zmień sposób, w jaki budujesz biznes oparty na SaaS.

Strona internetowa: sveltelaunch.io

