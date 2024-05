System sprzedaży biletów AI nowej generacji między zespołami, który usprawnia Twoje rozmowy na platformie Slack. Pomagamy w znalezieniu właściwych odpowiedzi, usprawnieniu współpracy i uzyskaniu krótszych czasów rozwiązywania problemów. Wszyscy Twoi pracownicy korzystają ze Slacka. Po co zmuszać ich do zarządzania zgłoszeniami w innym miejscu? Dzięki natywnemu systemowi sprzedaży biletów Slack zwiększasz współpracę między zespołami i usprawniasz efektywny proces sprzedaży biletów. Dzięki nowemu, unikalnemu modelowi pracy z biletami Suptask umożliwia zaangażowanie i włączenie całych zespołów w proces naprawy zgłoszeń. Dzięki rozwiązaniu do obsługi zgłoszeń, które działa natywnie w obszarze roboczym Slack, gdzie użytkownicy mogą włączać zgłoszenia w swoich rozmowach, aby żądać, przypisywać, ustalać priorytety, przeglądać, wyszukiwać i odpowiadać na zgłoszenia - bez opuszczania Slacka. Tworzymy szybsze czasy realizacji zgłoszeń, przybliżając zespoły do ​​siebie i poprawiając zadowolenie klientów.

