SupplyPike to platforma do zarządzania odliczeniami, która umożliwia dostawcom bezproblemową identyfikację i odzyskiwanie odliczeń sprzedawców detalicznych, jednocześnie zapobiegając utracie przychodów w ich łańcuchu dostaw. SupplyPike wspiera zespoły finansowe, łańcuch dostaw i klientów u 500 najlepszych dostawców detalicznych, w tym Blackstone Products, Eagle Family Foods, E.T Browne, Hanes Brands, Louisville Ladder i nie tylko.

Strona internetowa: supplypike.com

