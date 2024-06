Supersparks to narzędzie niewymagające kodu, które umożliwia udostępnianie treści generowanych przez użytkowników (UGC) w witrynach Webflow, takich jak komentarze, recenzje i wpisy społeczności. Dzięki Supersparks programiści mogą zaprojektować każdy element sekcji UGC w kreatorze Webflow Designer. Koniec z osadzaniem widżetów! Dzięki naszej integracji z członkostwem Webflow i Memberstack dane z kont użytkowników, takie jak imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe, mogą być dynamicznie wyświetlane w komentarzach, recenzjach i postach. Oznacza to, że będziesz mieć możliwość stworzenia własnej, specjalnie zaprojektowanej społeczności w swojej witrynie Webflow. Dzięki naszej instalacji opartej na komponentach konfiguracja naszej aplikacji zajmuje tylko kilka minut. Zacznij ulepszać SEO i zaangażowanie odbiorców swoich witryn lub tworzyć wcześniej nie do pomyślenia projekty społecznościowe, dodając do swoich witryn kilka Supersparków.

Strona internetowa: supersparks.io

