SubtitleBee to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, zaprojektowane w celu automatycznego dodawania podpisów i napisów do filmów. Umożliwia użytkownikom łatwe dodawanie napisów do treści w wielu różnych językach, optymalizując w ten sposób dostępność dla użytkowników i zwiększając globalny zasięg ich mediów. Dodatkowo narzędzie to umożliwia kreatywne dostosowywanie stylów napisów i umożliwia dodawanie tytułów głównych w różnych momentach filmu. Wykorzystując zaawansowane możliwości algorytmiczne, SubtitleBee może dokładnie wykryć język zastosowany w filmie i dodać pasujące napisy. Oprócz dodawania napisów SubtitleBee pomaga także w tłumaczeniu istniejących napisów na wiele języków. Narzędzie pomaga również w ulepszaniu filmów, dodając dostosowywalny pasek postępu. Obsługuje różne formaty wideo i pozwala na łatwe eksportowanie i udostępnianie filmów na platformach mediów społecznościowych. Inne godne uwagi funkcje obejmują zaawansowane przycinanie wideo dla różnych platform mediów społecznościowych, możliwość dodawania napisów w celu zwiększenia zaangażowania widzów, automatyczną transkrypcję dźwięku oraz podejście skupiające się na prywatności, które zapewnia użytkownikowi prawa do treści. SubtitleBee jest reklamowane jako popularne wśród wpływowych osób i vlogerów, ponieważ zwiększa zaangażowanie widzów dzięki filmom z napisami.

Strona internetowa: subtitlebee.com

