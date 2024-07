Storytell.ai to narzędzie sztucznej inteligencji, które ma pomóc użytkownikom wyodrębnić sygnał z szumu, umożliwiając im efektywniejsze poruszanie się po treściach. Osiąga to, oferując interfejs oparty na czacie, który pozwala użytkownikom podsumowywać wszystko w Internecie, ułatwiając im skupienie się na tym, co ważne. Na początek użytkownicy mogą przesyłać szereg różnych plików, w tym pliki PDF, MP3, BETA, MP4, filmy z YouTube, teksty i strony internetowe. Narzędzie zostało stworzone z miłością w Kalifornii i oferuje szereg opcji nawigacji, takich jak interakcja na czacie, przesyłanie plików i adresów URL oraz rozszerzenie do przeglądarki Chrome. Celem Storytell.ai jest pomoc użytkownikom w odzyskaniu czasu poprzez umożliwienie im szybkiego i skutecznego odfiltrowania niepotrzebnych informacji. Ogólnie rzecz biorąc, Storytell.ai wydaje się być użytecznym narzędziem dla każdego, kto chce szybko i sprawnie poruszać się po szerokim zakresie typów treści wydajnie. Oferuje szereg różnych opcji przesyłania treści i interakcji z nimi, dzięki czemu jest elastycznym narzędziem do różnych zastosowań. Jednakże skuteczność narzędzia w wyodrębnianiu sygnału z szumu ostatecznie zależy od algorytmów sztucznej inteligencji, a dostępnych informacji nie podaje się w dostępnym tekście. Zatem skuteczność narzędzia w tym zakresie dopiero się okaże.

Strona internetowa: storytell.ai

