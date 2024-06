XR Books - Custom Story Creator to platforma oparta na sztucznej inteligencji, która koncentruje się na tworzeniu powieści graficznych szytych na miarę. Platforma wykorzystuje modele GPT-4 i Stable Diffusion do generowania unikalnych narracji wizualnych w oparciu o podpowiedzi tekstowe dostarczane przez użytkowników, umożliwiając użytkownikom tworzenie jedynych w swoim rodzaju komiksów lub anime bez konieczności posiadania umiejętności technicznych lub projektowych. Dzięki XR Books użytkownicy mogą zanurzyć się w anime i komiksach stworzonych przez sztuczną inteligencję, odblokowując bezgraniczny świat spersonalizowanych powieści graficznych. Platforma oferuje różne opcje dostosowywania generowanych powieści graficznych, w tym dodawanie nowych rozdziałów do istniejących powieści lub zastępowanie lub aktualizowanie istniejących rozdziałów. XR Books oferuje zarówno plany bezpłatne, jak i płatne, przy czym plan bezpłatny zapewnia ograniczony dostęp do funkcji platformy generowanych przez sztuczną inteligencję i zaawansowane opcje dostosowywania dostępne w planach płatnych. Użytkownicy mogą zapisywać wygenerowane powieści graficzne na swoim koncie lub eksportować je w różnych formatach, takich jak pliki PDF lub obrazy, w celu łatwego udostępniania i drukowania. Platforma oferuje obecnie anime, komiksy i opowiadania dla dzieci, a wkrótce dostępna będzie także manga. Platforma udostępnia również sekcję często zadawanych pytań (FAQ), w której użytkownicy mogą znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania lub skontaktować się z zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu uzyskania dodatkowej pomocy. Ogólnie rzecz biorąc, XR Books - Custom Story Creator to skuteczne narzędzie dla entuzjastów opowiadania historii, którzy chcą tworzyć unikalne narracje graficzne za pomocą sztucznej inteligencji.

Strona internetowa: customstorycreator.com

