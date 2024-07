Spottabl to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które łączy pracodawców z doświadczonymi rekruterami i agencjami w celu usprawnienia procesu rekrutacji w przypadku szybko rozwijających się startupów i przedsiębiorstw. Dzięki sieci ponad 5000 wyspecjalizowanych rekruterów Spottabl zapewnia dostęp do puli sprawdzonych i gotowych do rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów, znacznie skracając czas potrzebny na obsadzenie wolnych stanowisk. Platforma oferuje szereg funkcjonalności usprawniających proces rekrutacji. Rekomenduje rekruterom odpowiednie oferty pracy w oparciu o ich aktywną sieć talentów i specjalizacje, pomagając im znaleźć ciągłe możliwości biznesowe. Rekruterzy mogą przeglądać 360-stopniowe opisy stanowisk, które zapewniają kompleksowy obraz stanowiska, w tym ofertę firmy i specyfikę stanowiska. Odkrywanie profili w oparciu o sztuczną inteligencję Spottabl umożliwia rekruterom znalezienie odpowiednich talentów z ich własnej prywatnej puli. Narzędzie do pozyskiwania zasobów społecznościowych dostępne na platformie ułatwia szybkie i skuteczne odkrywanie talentów. Rekruterzy są wyposażeni w niezbędne informacje i narzędzia, aby kwalifikować i zgłaszać kandydatów gotowych do rozmowy kwalifikacyjnej, co zwiększa szanse na pomyślne odbycie stażu. Ponadto inteligentne podpowiedzi i integracja systemów Spottabl automatycznie przesyłają kandydatów do systemu śledzenia kandydatów (ATS) klienta, eliminując potrzebę ręcznej kontroli. Rekruterzy mogą zarejestrować się w Spottabl, stworzyć swój profil specjalistyczny i zaprezentować swoje umiejętności w zakresie pozyskiwania kandydatów. Platforma maksymalizuje potencjał zarobkowy i zapewnia przejrzystość dzięki opłatom za sukces. Ogólnie rzecz biorąc, Spottabl oferuje rekruterom usprawniony i skuteczny sposób nawiązywania kontaktu z pracodawcami i znajdowania odpowiednich talentów na swoje stanowiska, co ostatecznie usprawnia proces rekrutacji dla wszystkich zaangażowanych stron.

Strona internetowa: spottabl.com

