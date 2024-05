Spenmo to oprogramowanie płatnicze przeznaczone dla rozwijających się firm. Jesteśmy kompleksowym oprogramowaniem do obsługi zobowiązań, które łączy w zintegrowany sposób zarządzanie wydatkami wewnętrznymi, kartami firmowymi, automatycznymi płatnościami za rachunki, przepływy pracy zatwierdzania i uzgadnianie rachunków. Firmy korzystające ze Spenmo oszczędzają ponad 50 godzin i 10 000 dolarów miesięcznie. Po ukończeniu programu Y-Combinator w 2020 r. firma Spenmo rozrosła się do ponad 200 pracowników i zebrała kapitał wysokiego ryzyka o wartości ponad 85 mln USD od wiodących inwestorów, takich jak Y Combinator, Insight Partners, Addition, Salesforce, Global Founders' Capital i Alpha JWC.

Strona internetowa: spenmo.com

