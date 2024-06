Speeko to aplikacja, która za pomocą sztucznej inteligencji próbuje zamienić Cię w supergwiazdę wystąpień publicznych. Jednak nie każdy mówca publiczny chce tego samego lub ma te same problemy, które powstrzymują go przed osiągnięciem swoich celów. Speeko wykorzystuje wdrażanie oparte na celach, aby stworzyć spersonalizowany plan nauki dla każdego ze swoich użytkowników, dzięki czemu ich produkt jest przygotowany na szybkie generowanie znaczących wyników. Zaczyna się od zapytania użytkowników o to, do czego używają tej aplikacji: do pracy, szkoły czy rozwoju osobistego.

Strona internetowa: speeko.co

