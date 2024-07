SpeedLegal to narzędzie dla asystentów prawnych oparte na sztucznej inteligencji, które oferuje ulepszone możliwości przeglądu umów. Umożliwia użytkownikom szybką identyfikację ryzyk, zrozumienie kluczowych zapisów i otrzymanie spersonalizowanej porady, ułatwiając w ten sposób bardziej precyzyjną nawigację po umowach. Podstawowe funkcjonalności SpeedLegal obejmują identyfikację ryzyka kontraktowego, zrozumienie ważnych aspektów żargonu prawniczego, dostarczanie dostosowanych sugestii w oparciu o konkretne potrzeby umowne zdefiniowane przez użytkownika oraz dostarczanie analiz i praktycznych spostrzeżeń z umów. Sztuczna inteligencja może odpowiadać na pytania związane z umowami prostym, łatwym do zrozumienia językiem i tworzyć krótkie, jasne streszczenia, które pomagają użytkownikom zrozumieć złożone umowy na pierwszy rzut oka. Obsługuje przeglądanie wielu rodzajów umów w wielu językach. SpeedLegal umożliwia także użytkownikom dostosowanie standardów umów do ich celów biznesowych i zachowanie jednolitości w każdej umowie. Cieszy się zaufaniem prawników i specjalistów i jest chwalony za pomoc w skróceniu czasu negocjacji umów, szybszą identyfikację kluczowych danych finansowych i zaoszczędzenie na kosztach doradztwa zewnętrznego.

Strona internetowa: speedlegal.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji SpeedLegal. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.