Firma SoundCommerce została założona w Seattle w 2018 roku przez weteranów Amazona i handlu cyfrowego, którzy wierzą, że każda organizacja powinna móc „myśleć i działać jak Amazon”. SoundCommerce to platforma danych detalicznych, która przyspiesza dojrzałość biznesu i danych, dzięki czemu możesz podejmować decyzje prowadzące do rentownego wzrostu. Nasza platforma — stworzona dla sprzedawców detalicznych dowolnej wielkości i złożoności — przekształca Twoją unikalną infrastrukturę danych w łatwe w obsłudze środowisko niewymagające kodu, dostępne dla każdego — bez konieczności posiadania dyplomu inżyniera. A co najlepsze, masz możliwość podjęcia działań natywnie z poziomu platformy SoundCommerce lub przeniesienia danych do dowolnej aplikacji, z której już korzystasz i tam podjęcia działań. Dzięki SoundCommerce sprzedawcy detaliczni mają pewność, że każda decyzja i każda złotówka napędzają rentowny wzrost. Nasi klienci (w tym Eddie Bauer, Bala, Bed Bath & Beyond, FTD/ProFlowers i nie tylko) przechodzą od wskaźników opóźnionych opartych na przychodach do wskaźników predykcyjnych opartych na zyskach, korzystając z platformy SoundCommerce.

Strona internetowa: soundcommerce.com

