socra to platforma oparta na sztucznej inteligencji, służąca do wyznaczania i osiągania osobistych celów. Platforma oferuje różnorodne narzędzia, które pomagają użytkownikom organizować i planować swoje cele, łączyć się ze wspierającą społecznością i otrzymywać dostosowane do indywidualnych potrzeb wskazówki od osobistego trenera AI, Socratesa. Użytkownicy mogą dzielić cele na łatwe do wykonania etapy, korzystając z funkcji „Podróże” Socry i śledzić postępy w ich osiąganiu. Dodatkowo platforma planuje w przyszłości wprowadzić najnowocześniejsze narzędzia do inteligentnego śledzenia postępów i budowania społeczności. socra kładzie duży nacisk na prywatność danych i wykorzystuje OpenAI, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji swoich użytkowników. Użytkownikom przydzielana jest dynamiczna ilość dziennego wykorzystania sztucznej inteligencji, która zmienia się w zależności od wykorzystania systemu. Użytkownicy mogą zwiększyć swoje możliwości sztucznej inteligencji, subskrybując poziomy premium lub pro. Ogólnie rzecz biorąc, socra jest idealna dla osób, które chcą wykorzystać technologię sztucznej inteligencji, aby zachować organizację, produktywność i być na ścieżce do sukcesu, i które mogą skorzystać ze wsparcia społeczności.

Strona internetowa: socra.com

