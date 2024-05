Smart Assessor jest liderem na rynku wyjątkowej technologii e-portfolio, śledzącym postępy w trakcie nauki w zakresie standardów praktyk zawodowych, staży, NVQ, AEB, SQA, kursów komercyjnych i wielu innych. Smart Assessor jest dostępny od razu po wyjęciu z pudełka i zawiera zarówno ramowe kwalifikacje, jak i standardy, które można łatwo dostosować do projektowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb kursów dla pracodawców. E-portfolio Smart Assessor jest wykorzystywane przez praktykantów, pracodawców, asesorów, mentorów, trenerów, osoby zapewniające jakość i menedżerów do śledzenia postępu wiedzy, umiejętności i zachowań, zarządzania szkoleniami ze zniżką 20% na stanowisku pracy, monitorowania ocen wejściowych, eliminując teczki papierowe zgodnie z wymogami audytu Ofsted pulpity nawigacyjne. Nagradzane portfolio online umożliwiające uczniom współpracę z asesorami, mentorami i nauczycielami w celu ukończenia kursu bez użycia papieru. Uczniowie mogą udokumentować swoje umiejętności, wiedzę i zachowania, co jest weryfikowane elektronicznie przez ich oceniających i pracodawców. Standardy pracodawców śledzą postęp poprzez bramki prowadzące do oceny końcowej, ramy śledzą postęp jednostek, zapewniając pomyślne ukończenie ich na czas. Kluczowe funkcje obejmują formularze elektroniczne, podpisy cyfrowe, aplikacje offline, inteligentne sale konferencyjne w Internecie, bibliotekę dowodów cyfrowych, zasoby online, działania skoncentrowane na uczniu, interaktywny plan nauki online, pulpit pracodawcy, menedżer bramy, szablony kursów, plany pobierania próbek wewnętrznego zapewnienia jakości, przegląd harmonogram, skanowanie umiejętności, EILP, mapy postępu i wiele innych bogatych funkcji, dzięki którym Twoja dostawa będzie wyjątkowa.

