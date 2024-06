Misją Slatera jest pomaganie Webflowers w tworzeniu niestandardowego kodu tak łatwo i bezboleśnie, jak to możliwe. * Kod niestandardowy: chociaż Webflow oferuje mnóstwo opcji dla osób niebędących programistami, jego architektura nie zawsze pozwala na bezproblemową integrację niestandardowego kodu. To oddzielenie, choć konieczne dla stabilności, ogranicza głęboką personalizację. * Funkcjonalność: pomimo swojej solidności, Webflow nie zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania. Niektóre specyficzne potrzeby, czy to estetyczne, czy funkcjonalne, mogą nie zostać spełnione przez wewnętrzne narzędzia platformy. * Kompatybilność: każda aktualizacja Webflow wprowadza nowe funkcje. Oznacza to jednak również, że niestandardowy kod musi zostać sprawdzony i dostosowany, aby zapewnić nienaruszoną funkcjonalność. * Bezpieczeństwo: Dodanie kodu zewnętrznego jest zawsze ryzykowne. Należy dokładnie sprawdzić każdą linię, aby mieć pewność, że nie zostaną wprowadzone żadne backdoory ani luki w zabezpieczeniach. * Wiedza: Webflow został zaprojektowany tak, aby był dostępny, ale dodanie niestandardowego kodu wymaga pewnej wiedzy specjalistycznej. Błąd może zagrozić integralności witryny. * Objętość kodu: Ograniczenia ilościowe Webflow dotyczące dodawania kodu mogą czasami ograniczać ambicje nawet najbardziej odważnych programistów. * Weryfikacja kodu: Faza testowania ma kluczowe znaczenie dla każdego projektu. Obowiązek publikowania strony każdego testu może być czasochłonny i zniechęcający, zwłaszcza na etapie migracji.

Strona internetowa: slater.app

