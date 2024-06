Skillcrush to niezależna szkoła kodowania i projektowania online prowadzona przez kobiety, założona w 2012 roku. Misja Skillcrush: zapewnianie osobom zmieniającym karierę zawodową – ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i BIPOC – umiejętności technicznych potrzebnych do przejścia na lepiej zarabiającą, bardziej satysfakcjonujące i elastyczne kariery w branży technologicznej. Skillcrush oferuje zarówno programy bezpłatne, jak i płatne. Flagowy program Break Into Tech + Gwarancja Pracy, dostępny za jednorazową opłatą w wysokości zaledwie 2499 USD lub 12 miesięcznych rat po 249 USD, jest jednym z najbardziej przystępnych cenowo kompleksowych programów szkolenia zawodowego na rynku. Program Break Into Tech przygotowuje studentów do pełnienia stanowisk na poziomie podstawowym w zakresie rozwoju i projektowania front-endu. Gdy uczniowie ukończą część dotyczącą rozwijania umiejętności technicznych, otrzymają 180 dni praktycznego wsparcia w poszukiwaniu pracy, w tym coaching indywidualny i grupowy oraz możliwość rozmowy kwalifikacyjnej z partnerami-pracodawcami Skillcrush. Skillcrush to szkoła otwarta, do której nie jest wymagana żadna aplikacja. Ponadto Skillcrush oferuje pomoc w nauce dla osób bezrobotnych, studentów studiów stacjonarnych oraz obecnych lub byłych członków służby wojskowej. Jeśli którykolwiek z nich Cię opisuje, zachęcamy do wysłania e-maila na adres [email protected] w celu omówienia opcji płatności.