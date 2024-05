Sitenna UK

B2B SaaS dla nowoczesnej infrastruktury do wdrażania i zarządzania witrynami. Nowoczesna infrastruktura (m.in. bezprzewodowość 5G i ładowanie pojazdów elektrycznych) ma problem. Chociaż analitycy twierdzą, że w nadchodzących latach liczba wdrożeń będzie wykładnicza, prawda jest taka, że ​​proces pozyskiwania lokalizacji i zarządzania nią jest obecnie ręczny, archaiczny i bolesny. Sitenna opracowała oprogramowanie do digitalizacji procesu, skracając czas pozyskiwania lokalizacji z obecnych 24 miesięcy do kilku tygodni. Współpracujemy z Nieruchomościami, Samorządami Lokalnymi, Dostawcami Infrastruktury i Operatorami.

Strona internetowa: sitenna.com

