SinkIn to platforma, która obsługuje niestandardowe modele stabilnej dyfuzji i zapewnia najnowocześniejszą infrastrukturę wspierającą twórców modeli. Umożliwia użytkownikom logowanie się za pomocą Google, wysyłanie e-maili lub wylogowywanie się. Zapewnia także użytkownikom kredyty na zakup modeli, a część wynagrodzenia trafia do twórców modeli, którzy wspierają ich pracę. Obecnie SinkIn udostępnia sześć modeli, a mianowicie DreamShaper 3.3, Deliberate, AniReal, MAGIFACTORY t-shirt diffusion, Realistic Vision V1.2 i Suzumehachi, łącznie odpowiednio 2645, 435, 138, 123, 77 i 46 uruchomień. Platforma umożliwia użytkownikom przeglądanie i kupowanie modeli, a także zapewnia twórcom modeli platformę do zarabiania na swojej pracy.

Strona internetowa: sinkin.ai

