Simms Fishing

Firma Simms została założona w 1980 roku przez wizjonerskiego wędkarza i wieloletniego przewodnika rzecznego Johna Simmsa. Spędziwszy dziesięciolecia na zapewnianiu klientom zmieniających życie wrażeń na najbardziej majestatycznych rzekach świata, John zdał sobie sprawę, że dostępne wówczas wodery nie sprostały zadaniu polegającemu na zapewnieniu osobom, których prowadził, suchości, wygody i bezpieczeństwa na rzece. Nieważne, że przewodnicy, którzy tak jak on, żyli i oddychali sportem ponad 150 dni w roku. Przystąpił więc do tworzenia produktów godnych nowej generacji wędkarzy, którzy tak jak on chcieli wcześniej wyjść na wodę i pozostać dłużej na wodzie przy każdej pogodzie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym przewodnikiem, czy dzieckiem biorącym pierwszy gips z rodzinnego doku. Niezależnie od tego, czy Twoje wody domowe to Zatoka Tokijska, czy Zatoka Bristolska. Niezależnie od tego, czy ciągniesz łódź dryfującą, czy platformę gotową do zawodów, Simms angażuje się w obniżanie barier stojących między rzekami, jeziorami i otwartymi wodami świata a tymi, którzy słyszą ich wołanie.

Strona internetowa: simmsfishing.com

