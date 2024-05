Silicon Valley Bank (SVB), oddział First Citizens Bank, jest bankiem najbardziej innowacyjnych firm i inwestorów na świecie. SVB świadczy usługi bankowości komercyjnej i prywatnej osobom i firmom z branży technologii, nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej, private equity, kapitału wysokiego ryzyka i wina premium. SVB działa w centrach innowacji na terenie całych Stanów Zjednoczonych, zaspokajając wyjątkowe potrzeby swoich dynamicznych klientów dzięki głębokiej wiedzy branżowej, wnikliwej wiedzy i powiązaniom. Spółka dominująca SVB, First Citizens Bancshares, Inc. (NASDAQ: FCNCA), to jedna z 20 największych amerykańskich instytucji finansowych z aktywami o wartości ponad 200 miliardów dolarów. First Citizens Bank, członek FDIC.

Strona internetowa: svb.com

