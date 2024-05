SignalZen to rozwiązanie do czatu na żywo dla Twojej witryny, które umożliwia rozmowę z osobami odwiedzającymi Twoją witrynę bezpośrednio ze Slacka. Zakładając konto w SignalZen i wstawiając mały fragment kodu HTML do kodu swojej witryny, zaczniesz otrzymywać sesje czatu od swoich klientów online na Slacku. Ta aplikacja Slack umożliwia rozmowę z odwiedzającymi Twoją witrynę w czasie rzeczywistym i na 2 sposoby integracji - poprzez dedykowane kanały czatu lub wątki w jednym kanale.

Strona internetowa: signalzen.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji SignalZen. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.