Jedna platforma spełniająca wszystkie Twoje potrzeby związane z tworzeniem filmów Zmień sposób komunikacji dzięki potędze wideo. Twórz wysokiej jakości treści w opłacalny sposób i na dużą skalę dzięki pakietowi aplikacji i usług Shootsta. Odwiedź shootsta.com Wysokiej jakości treści wideo na dużą skalę Twórz profesjonalne filmy łatwo, szybko i ekonomicznie w całej organizacji dzięki Shootsta Pro – rozwiązaniu do subskrypcji wideo, które zaspokoi Twoje rosnące potrzeby w zakresie wideo. Zwiększamy Twoje możliwości dzięki naszym usługom postprodukcyjnym Dzięki naszym usługom postprodukcyjnym wspieramy zespoły na całym świecie. Zapewniamy technologię, edukację i profesjonalne usługi, które uproszczą proces produkcji wideo. Nasz unikalny model biznesowy pozwala tworzyć wysokiej jakości treści wideo na dużą skalę, gotowe do udostępnienia w zaledwie 24 godziny. To idealne połączenie wewnętrznej i zewnętrznej produkcji wideo. To uproszczone wideo. Przyspiesz cykl sprzedaży dzięki spersonalizowanemu filmowi Nasza aplikacja oparta na sztucznej inteligencji pomaga przebić się przez szum dzięki automatycznemu tworzeniu filmów. Angażuj potencjalnych klientów na każdym etapie. Daj swojemu biznesowi przewagę na każdym etapie cyklu sprzedażowego. Od kontaktu z klientami po działania następcze — użyj wideo, aby przyspieszyć realizację potoku, przenieść MQL do SQL i szybciej zamykać transakcje. Utworzenie spersonalizowanego filmu wysokiej jakości i udostępnienie go bezpośrednio w wiadomości e-mail zajmuje tylko kilka minut. Nie są wymagane żadne umiejętności techniczne. Natychmiastowe udostępnianie wiadomości wideo Zmień sposób komunikowania się ze współpracownikami i klientami dzięki nagrywaniu ekranu. Zademonstruj to tak, jakbyś to zrobił osobiście. Uchwyć zawartość ekranu, kamery internetowej lub obu urządzeń w wysokiej jakości wideo. Rysuj bezpośrednio na ekranie, aby podkreślić to, co naprawdę ważne. Twój kompleksowy sklep ze wszystkimi materiałami wideo Platforma Shootsta to idealne narzędzie dla zespołów korporacyjnych do planowania, tworzenia, współpracy, przechowywania i udostępniania filmów. Trzymaj wszystkie zasoby i technologię Shootsta razem, aby Twój zespół był zawsze na tej samej stronie. Witam, efektywność.

