Alternatywy - Sendler

mmhmm OOO

ooo.mmhmm.app

Stwórz wciągające wrażenia wideo ze znajomym. Inne aplikacje do rozmów wideo pozwalają wybierać między twarzą a tym, na co patrzysz. Dzięki OOO możesz filmować to, co dzieje się przed tobą, i udostępniać swoje reakcje w czasie rzeczywistym na tym samym ekranie, dzięki czemu znajdziesz się w środku a...