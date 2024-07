Seek AI to interfejs w języku naturalnym do wysyłania zapytań do danych strukturalnych. Zadawaj pytania prostym językiem angielskim, a Seek przeszuka dane i udzieli odpowiedzi, których szukasz. Zespoły zajmujące się danymi stają się osobami zatwierdzającymi i redaktorami SQL, aby łatwo weryfikować, czy użytkownicy biznesowi otrzymują dokładne informacje. Seek sprawdza się w przypadku zwykłych danych, dzięki czemu zespoły zajmujące się danymi mogą szybciej i skuteczniej wykonywać znaczącą pracę. Dzięki samouczącemu się wykresowi wiedzy i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi konwersacyjnemu, który dostosowuje się do użytkowników biznesowych i członków zespołów zajmujących się większością danych technicznych, Seek pomaga firmom szybko znajdować odpowiedzi.

Strona internetowa: seek.ai

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Seek AI. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.