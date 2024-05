Scratchpay to usługa finansowa świadczona przez Scratch Financial, Inc., hostująca swoje obciążenia w infrastrukturze Google Cloud Platform (GCP) Public Cloud. Scratchpay to amerykański startup udzielający pożyczek osobom prywatnym na opiekę medyczną (początkowo od zwierząt domowych, a obecnie rozszerzoną na osoby). Firma jest w pełni zintegrowana z GCP i posiada plan wsparcia oraz usługi Google. Scratchpay hostuje wszystkie usługi w chmurze GCP, a rozwiązanie jest publicznie dostępne w fazie produkcyjnej od kilku lat. Firma stale udoskonala ofertę usług. Wiele różnych usług GCP jest aktywnie używanych, a inne są w trakcie oceniania. Scratchpay posiada wewnętrzny zespół ekspertów zajmujący się rozwojem oprogramowania, analizą danych i rozwojem biznesu. Firma posiada również wewnętrznych członków zespołu specjalizujących się w bezpieczeństwie informacji, jednak w zespole nie ma dedykowanych ekspertów GCP ani innych specjalistów w dziedzinie chmury obliczeniowej. Zawsze zainteresowany poprawą korzystania z usług GCP zgodnie z najlepszymi praktykami i skupiając się na bezpieczeństwie i optymalizacji, Scratchpay szukał oceny bezpieczeństwa przeprowadzonej przez eksperta-konsultanta GCP.

Strona internetowa: scratchpay.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Scratchpay. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.