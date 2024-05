Szybsza współpraca z dostawcami, redukcja kosztów i wspieranie innowacji. Na nowo zdefiniowaliśmy sposób, w jaki firmy z branży nauk przyrodniczych współpracują z dostawcami. Przedstawiamy pierwszą w historii platformę dla zespołów badawczo-rozwojowych, umożliwiającą harmonizację zakupów, zarządzania dostawcami i przetwarzania płatności. Science Exchange wspiera outsourcing badawczo-rozwojowy dla najlepszych na świecie firm z branży nauk przyrodniczych. Nasz rynek zapewnia naukowcom dostęp do potrzebnych im innowacji i badań, a nasza platforma w pełni automatyzuje outsourcing badań i rozwoju od źródła do zapłaty, dzięki czemu naukowcy mogą skupić się na tym, co kochają – nauce.

