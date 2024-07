Scene One to oprogramowanie online do pisania powieści i książek. Zawiera prosty, intuicyjny edytor tekstu i zarządza wszystkimi scenami i projektami związanymi z pisaniem. Oprogramowanie działa na różnych urządzeniach, w tym na komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie i telefonie, umożliwiając użytkownikom płynne przełączanie między urządzeniami. Działa w przeglądarce internetowej, nie wymaga dodatkowej instalacji na Twoim urządzeniu. Wszystkie Twoje słowa są bezpiecznie przechowywane w chmurze, co zapewnia dostępność z dowolnego miejsca. Scene One oferuje kilka narzędzi do pisania książek, w tym licznik słów do śledzenia postępów i wyznaczania celów pisania, a także asystenta pisania AI, który pomaga użytkownikom pisać szybciej i wyraźniej. Ponadto zapewnia niestandardową funkcję wiki do budowania świata, w której użytkownicy mogą tworzyć szczegółowe profile swoich postaci, przedmiotów, lokalizacji i śledzić każdą wzmiankę o tych elementach historii. Inne ważne funkcje obejmują opcję kompilowania i eksportowania rękopisów w formacie PDF lub DocX, planowanie historii i zarządzanie wersjami za pomocą narzędzia „Save the Cat!” Beat Sheet Manager” i „Tablica rewizyjna”, która pomaga użytkownikom śledzić notatki i przypomnienia dotyczące całych rękopisów lub poszczególnych scen.

Strona internetowa: sceneone.app

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Scene One. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.