Scarlett Panda to aplikacja przeznaczona przede wszystkim do tworzenia spersonalizowanych opowiadań i treści edukacyjnych dla dzieci. Narzędzie wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania spersonalizowanych narracji zawierających wybrane imiona, wyglądy i uniwersa postaci. Aplikacja została zaprojektowana, aby pomóc dzieciom zaangażować się w czytanie, poszerzyć słownictwo i wspierać kreatywność poprzez wizualizację siebie i swoich zainteresowań w różnorodnych środowiskach fabularnych. Oprócz natychmiastowego generowania historii oferuje zaplanowane historie uzupełnione obrazami wysokiej jakości. Dodatkowe funkcje aplikacji obejmują spersonalizowane medytacje, edukacyjne przygody i kołysanki. Utworzonych historii można używać bezpośrednio w aplikacji lub można je przekształcić w długie książeczki z opowieściami do cyfrowego przeglądania lub drukowania. Narzędzie pozwala na personalizację aż czterech znaków, mnogości obrazów, spersonalizowanych notatek i obsługuje 74 języki. Poziom oparty na subskrypcji odblokowuje dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji

Strona internetowa: scarlettpanda.com

