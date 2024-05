Bezpieczna platforma płatności B2B firmy Routable pomaga zespołom finansowym zautomatyzować i uprościć proces zobowiązań, od otrzymania faktury do rozliczenia. Dzięki obsłudze istniejących przepływów pracy i elastyczności w skalowaniu transakcji od 100 do 100 000+, platforma została stworzona specjalnie do obsługi masowych wypłat, redukując czas spędzony na żmudnych zadaniach.

