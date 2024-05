Rose Rocket to oprogramowanie ERP dla firm transportowych. Rose Rocket to najwyżej oceniany, wielokrotnie nagradzany, wszechstronny system zarządzania transportem (TMS), który pomaga tysiącom firm transportowych i logistycznych (brokerom, przewoźnikom i spedytorom) usprawniać i automatyzować ich działalność. Rose Rocket to oprogramowanie do zarządzania transportem (TMS) wybierane przez firmy Unigroup, United Van Lines, Gulf Relay, Canada Cartage, Mayflower i tysiące innych firm w celu maksymalizacji przychodów i wydajności zamówień, zapewniania klientom najlepszych stawek, bezproblemowej wysyłki i maksymalizacji śledzenia ELD i widoczność śledzenia, minimalizuj czas potrzebny na gotówkę i bezpiecznie integruj się z istniejącymi integracjami przepływu pracy.

Strona internetowa: roserocket.com

