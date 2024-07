RoomGPT to platforma do projektowania wnętrz oparta na sztucznej inteligencji, która pozwala użytkownikom wirtualnie przeprojektować i przekształcić dowolne pomieszczenie za pomocą tylko jednego zdjęcia. Najważniejsze funkcje obejmują: * Przeprojektuj swoje pokoje, przesyłając zdjęcia i eksperymentując z różnymi stylami i układami. Platforma wykorzystuje zaawansowaną technologię AI. * Ponad 2 miliony osób skorzystało z RoomGPT przy przeprojektowaniu swoich domów, a wiele osób chwali to narzędzie za łatwość obsługi i skuteczność. * Referencje użytkowników podkreślają, jak RoomGPT pomaga w przypadku niezdecydowania podczas urządzania, pozwala zobaczyć pokoje z różnymi motywami przed renowacją i zapewnia świetne, oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do ponownego tworzenia zdjęć pomieszczeń. * Platforma została stworzona przez Hassana ( [email protected] ) i jest obsługiwana przez technologie Replicate i Bytescale AI. * RoomGPT ma na celu uproszczenie procesu projektowania wnętrz poprzez wykorzystanie mocy sztucznej inteligencji, aby umożliwić użytkownikom łatwe eksperymentowanie z różnymi stylami projektowania i wizualizację zmian w ich przestrzeniach.