RocketAI to platforma SaaS, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do ulepszania zdjęć produktów i generowania nowych koncepcji projektowych dla firm e-commerce. Umożliwia firmom ulepszanie zdjęć produktów za pomocą tła i kontekstu, które zwiększają konwersję w ciągu kilku sekund. RocketAI zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs sieciowy umożliwiający tworzenie i edytowanie spersonalizowanych zdjęć produktów, generowanie odmian produktów w nowych kolorach, stylach i rozmiarach oraz ulepszanie kątów obrazu, oświetlenia i ustawień w celu zwiększenia konwersji marketingowej i sprzedażowej. Platforma oferuje dwa plany – Standard i Enterprise – w zależności od wymagań branży e-commerce. Plan standardowy umożliwia utworzenie do 25 niestandardowych modeli przy użyciu zdjęć produktów, natomiast plan Enterprise umożliwia dostosowywanie modeli bez ograniczeń i zapewnia wsparcie dla wielu użytkowników. Dzięki RocketAI firmy mogą wykorzystać sztuczną inteligencję, aby zaoszczędzić godziny poświęcone na badania i projektowanie oraz usprawnić swoje kreatywne zadania.

Strona internetowa: rocketai.io

