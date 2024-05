RoboResponseAI to chatbot AI dostosowany do potrzeb firm. Kilka najważniejszych informacji: * Jest to chatbot oparty na sztucznej inteligencji, który może inicjować rozmowy z osobami odwiedzającymi witrynę i angażować ich w celu zwiększenia konwersji. Zadaje odpowiednie pytania na podstawie działań odwiedzających i zawartości strony. * Może pomóc w generowaniu leadów, poprawiając współczynniki konwersji leadów nawet 2,5x. Może również pomóc w rekrutacji, skracając czas sprawdzania telefonu o 95%. * Chatbota można przeszkolić i uruchomić w zaledwie 5 minut, korzystając z treści strony i dokumentów biznesowych. * Integruje się z popularnymi platformami, takimi jak Shopify, Wix, GoDaddy, Kajabi i innymi. * Jest zbudowany na technologii GPT OpenAI, ale jest dostosowany do zastosowań biznesowych, w przeciwieństwie do ChatGPT ogólnego przeznaczenia. * RoboResponseAI oferuje firmom bezpłatną wersję do wypróbowania, z możliwością uaktualnienia do planów płatnych. * Kluczowe przypadki użycia obejmują generowanie potencjalnych klientów, zaangażowanie klientów, obsługę klienta, kampanie reklamowe i kampanie rekrutacyjne. * Firma przedstawia studia przypadków i cytaty klientów chwalących wartość RoboResponseAI w poprawianiu doświadczeń klientów i usprawnianiu operacji. Podsumowując, RoboResponseAI ma na celu zapewnienie łatwego w użyciu, konfigurowalnego rozwiązania chatbota AI, które pomoże firmom zautomatyzować i ulepszyć różne funkcje skierowane do klienta.

Strona internetowa: roboresponse.ai

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji RoboResponse.ai. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.