RoboHead to oprogramowanie do zarządzania projektami — przeznaczone dla specjalistów ds. marketingu i kreatywnych — mające pomóc zespołom skoncentrować się na ludziach, terminach i kreatywnych rezultatach. RoboHead ma wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia niesamowitych prac w jednym miejscu: harmonogramy, budżety, wyniki, korekty online, ankiety, raporty, zarządzanie zasobami i wiele więcej.

Strona internetowa: robohead.net

