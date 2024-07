RivetAI to platforma przepływu pracy oparta na sztucznej inteligencji, zaprojektowana w celu usprawnienia procesu przedprodukcyjnego dla scenarzystów, producentów i reżyserów. Oferuje szereg zaawansowanych funkcji, które pozwalają uwolnić pełny potencjał scenariuszy i pomóc w tworzeniu świetnych treści. Jedną z jego kluczowych funkcji jest automatyczne analizowanie scenariusza, zapewniające szczegółową analizę scenariusza, w tym zwięzły log, podsumowanie, konstruktywne komentarze, porównywalne dzieła, gatunki i obiektywną ocenę. Platforma oferuje także funkcję podsumowania scenariusza, upraszczającą złożone narracje poprzez generowanie przystępnych migawek scenariuszy, które podkreślają kluczowe punkty fabuły i wydarzenia. Funkcja podziału postaci w RivetAI zapewnia szczegółowe opisy i wgląd w postacie, pomagając w podejmowaniu decyzji dotyczących obsady i rozwoju postaci. Narzędzie do budżetowania wspomagane sztuczną inteligencją pomaga w planowaniu finansowym, generując kompleksowe szacunki budżetu na górze arkusza bezpośrednio na podstawie scenariusza. Dodatkowo na podstawie scenariusza można generować wydajne harmonogramy zdjęć, optymalizując alokację zasobów i redukując problemy logistyczne. Platforma priorytetowo traktuje bezpieczeństwo dzięki najnowocześniejszym funkcjom chroniącym pracę twórczą i poufne informacje. Obsługuje skrypty w wielu językach, w tym między innymi w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, włoskim, holenderskim, arabskim, chińskim i telugu. Użytkownicy mogą wybierać spośród różnych planów, w tym planu Beta, który obejmuje raporty zasięgu oparte na sztucznej inteligencji, podsumowania scenariuszy, arkusze podziału postaci, szacunkowe zestawienia budżetu, automatyczne harmonogramy zdjęć i eksport wszystkich raportów do pliku PDF. Platforma oferuje także funkcje zapraszania użytkowników i współpracy nad projektami, a także obsługę klienta. RivetAI ma na celu uwolnienie kreatywności poprzez zapewnienie narzędzi, które poradzą sobie z ciężkimi zadaniami, umożliwiając pisarzom skupienie się na pisaniu, a producentom skupienie się na tworzeniu atrakcyjnych treści.

Strona internetowa: rivetai.com

