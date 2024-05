Rezku to obecnie najpotężniejszy system punktów sprzedaży w restauracjach i nie tylko. Rezku oferuje wszystko, czego koncepcje usług gastronomicznych potrzebują do rozwoju swojej działalności, w tym zamówienia online pod własną marką, zaawansowane raportowanie, zarządzanie zapasami, integracje online stron trzecich i scentralizowane zarządzanie zamówieniami. Rezku jest pełen funkcji, w tym narzędzi promocyjnych, które udowodniono, że zwiększają Twoje zyski. Z zaawansowanymi kuponami, dodatkami lojalnościowymi i punktami Rewards, programem kart podarunkowych i opcjonalną aplikacją do składania zamówień na smartfony. Tajna broń doświadczonych restauratorów, Rezku została stworzona, aby sprostać prawdziwym wyzwaniom związanym z prowadzeniem wszelkiego rodzaju barów i restauracji. Rezku daje Ci niespotykaną moc i kontrolę, którą musisz po prostu zobaczyć i doświadczyć na własne oczy.

Strona internetowa: rezku.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Rezku POS. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.