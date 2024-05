Rozwiązanie problemu samotności i izolacji seniorów. Radzenie sobie z chorobą przewlekłą to izolujący i samotny proces, który ostatecznie ogranicza przestrzeganie zaleceń lekarskich i niekorzystnie wpływa na wyniki leczenia. Istnieje ponad 100 śmiertelnych chorób przewlekłych, ponieważ 1 na 2 Amerykanów cierpi obecnie na co najmniej 1 chorobę przewlekłą. Koszty bezpośrednie amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej wynoszą ponad 1 bilion dolarów. Wskaźniki przestrzegania zaleceń lekarskich w ramach programów terapeutycznych i medycyny wynoszą jedynie 50%, ponieważ pacjenci czują się samotni, odizolowani i pozbawieni wsparcia w trakcie swojej podróży z chorobą przewlekłą. Reviving Mind to działający w sieci dostawca usług telezdrowia, który poprawia wyniki kliniczne i przestrzeganie programów dla seniorów korzystających z usług Medicare i Medicare, nękanych samotnością i chorobami przewlekłymi. Odbywa się to za pośrednictwem nowatorskiego i zastrzeżonego programu klinicznego oraz platformy technologicznej, która integruje wirtualne, prywatne, wyselekcjonowane i profesjonalnie prowadzone grupy liczące do 8 pacjentów ze zindywidualizowanym i zorientowanym na cel coachingiem w zakresie medycyny stylu życia, który jest zautomatyzowany, ale zarządzany przez licencjonowanego dostawcę.

Strona internetowa: revivingmind.com

