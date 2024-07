Retomagic to aplikacja oparta na sztucznej inteligencji, która umożliwia użytkownikom generowanie oryginalnych dzieł sztuki i poprawianie jakości zdjęć. Aplikacja wykorzystuje najnowocześniejszą technologię do przekształcania opisów tekstowych w oszałamiające wizualnie obrazy. Zapewnia także użytkownikom szereg kreatywnych stylów i opcji, od fotorealizmu po kliszę Kodaka. Dodatkowo Retomagic jest w stanie ożywić stare, rozmyte zdjęcia do ostrych i wyraźnych obrazów HD za pomocą jednego dotknięcia. Jest nawet wyposażony w system rekonstrukcji twarzy, który może poprawić jakość twarzy. Ponadto użytkownicy mogą udostępniać swoje dzieła na platformach mediów społecznościowych, takich jak Instagram i TikTok. Korzystanie z Retomagic jest obecnie bezpłatne, jednak w przyszłości mogą pojawić się opcje subskrypcji.

Strona internetowa: retomagic.com

