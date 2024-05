Restora POS to rozwiązanie automatyzacji nowej generacji dla przedsiębiorców prowadzących działalność restauracyjną. Doskonałe rozwiązanie do rozliczeń POS dla restauracji, które może obsłużyć wyłącznie każdą operację w Twojej restauracji. Restora POS oferuje zaawansowane cyfrowe rozwiązanie do zarządzania, bezproblemową technologię, responsywny system online/offline i wykwalifikowany zespół wsparcia do tworzenia kopii zapasowych. Najważniejsze funkcje Restora POS: => Responsywne wsparcie => Potężna integracja witryny i aplikacji => System rozliczeniowy Cloud POS => Możliwość miesięcznej i półrocznej subskrypcji Podstawowy produkt Restora POS: => Oprogramowanie do zarządzania restauracją => Oprogramowanie do zarządzania zapasami restauracji = > Oprogramowanie POS dla restauracji => System zamawiania jedzenia online => Oprogramowanie Cloud Kitchen Znaczący rodzaj działalności, który oferuje Restora POS: => Bary i browary => Piekarnia i cukiernia => Sklep z burgerami i kanapkami => Restauracja Fine-Dine => Restauracja szybkiej obsługi => Restauracja Franczyzowa => Restauracja Stołówka => Food Court => Cloud Kitchen Restora POS to nie tylko rozwiązanie do automatyzacji restauracji, ale kompleksowe rozwiązanie dla każdego rodzaju i wielkości restauracji. Ponadto Restora POS jest silnie zintegrowana ze stroną internetową, aplikacją i zewnętrznymi firmami dostawczymi, co zapewnia wydajną i płynną obsługę dostaw, a także zwiększa widoczność online w różnych mediach społecznościowych.

