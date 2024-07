Replica Studios oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie technologii mowy w wielu językach, idealne do różnorodnych zastosowań kreatywnych i profesjonalnych. Jej etyczna platforma sztucznej inteligencji obejmuje narzędzia zamiany tekstu na mowę i mowy na mowę, które dostosowują głosy do stylu i sytuacji postaci, tworząc bardziej wciągające i wciągające doświadczenia w grach, animacjach, filmach, e-learningu, audiobookach i produkcji treści w mediach społecznościowych. Replica Studios oferuje również funkcję Voice Lab, w której można zaprojektować i wdrożyć konkretny głos lub rolę, tworząc mieszankę maksymalnie 5 unikalnych głosów. Lokalizację i możliwości kopiowania ułatwia wielojęzyczny generator głosu AI, który obsługuje wiele języków i różnorodne akcenty. Ponadto programiści mogą tworzyć aplikacje i platformy obsługujące głos, usprawniać przepływ pracy za pomocą głosu, tworzyć boty konwersacyjne i wykonywać wiele innych czynności, korzystając z zaawansowanego interfejsu API zamiany tekstu na mowę w Replica. Rozwiązania dostarczane przez Replica Studios nadają się zarówno do wczesnego prototypowania, jak i do końcowej produkcji, uwzględniając nowoczesne kreatywne przepływy pracy, zapewniając jednocześnie etyczne praktyki sztucznej inteligencji i bezpieczeństwo handlowe.

Strona internetowa: replicastudios.com

