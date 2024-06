ReLogo AI to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, używane głównie do projektowania logo. Zapewnia unikalne podejście do brandingu, umożliwiając użytkownikom przekształcenie swojego logo w wiele unikalnych stylów. Wykracza poza konwencjonalne podejście oparte na jednym stylu i rozszerza możliwości reprezentacji marki. To narzędzie nie tylko koncentruje się na zmianie logo, ale jest również używane jako narzędzie do renderowania AI w zakresie projektowania wnętrz. Użytkownicy mogą przesłać zdjęcie projektu aranżacji wnętrz, a następnie w krótkim czasie otrzymać fotorealistyczne rendery w szerokiej gamie różnych stylów. Narzędzie ma przekonującą zdolność łączenia kreatywności i technologii, dzięki czemu proces renderowania logo i projektu jest prosty i wydajny. Jest łatwy w użyciu, wymaga jedynie potwierdzenia e-mailem lub zalogowania się w Google. Narzędzie obsługuje również szeroką gamę stylów, od „Energetyki miejskiej” po „Starożytne ruiny”, dzięki czemu jest wszechstronne w przypadku różnorodnych wymagań projektowych.

Strona internetowa: relogoai.com

