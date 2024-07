Raw Shorts to wyrafinowane oprogramowanie do tworzenia wideo obsługiwane przez sztuczną inteligencję. To narzędzie online pozwala użytkownikom przekształcać tekst w animacje i wysoce stylizowane filmy. Usługi Raw Shorts obejmują przekształcanie arkuszy kalkulacyjnych, blogów i artykułów w treści wideo, a ich możliwości obejmują tworzenie filmów wyjaśniających i animacji po filmy promocyjne do Internetu i mediów społecznościowych, a także animacje tablicowe i animowane posty w mediach społecznościowych. Sztuczna inteligencja zintegrowana z Raw Shorts usprawnia proces tworzenia wideo. Osiąga się to po pierwsze poprzez skanowanie i analizę przesłanego skryptu w celu zidentyfikowania podstawowych koncepcji tworzenia scenorysu. Następnie sztuczna inteligencja pozyskuje powiązane zasoby medialne i dopasowuje je do osi czasu zgodnie ze scenariuszem, a następnie generuje narrację głosową. Raw Shorts udostępnia także przyjazne dla użytkownika narzędzie do tworzenia filmów metodą „przeciągnij i upuść”, które umożliwia użytkownikom ręczne dostosowywanie wersji roboczych wideo generowanych przez sztuczną inteligencję. Ponadto na platformie znajduje się bezpłatna biblioteka multimediów, do której użytkownicy mogą uzyskać dostęp w celu wzbogacenia swoich treści wideo. Wreszcie platforma ta oferuje użytkownikom różnorodne zasoby edukacyjne, takie jak blogi na temat marketingu i promocji wideo, a także szybką obsługę klienta.

Strona internetowa: rawshorts.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Raw Shorts. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.