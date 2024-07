Raplyrics to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji służące do generowania puent w muzyce rapowej. Narzędzie wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do tworzenia unikalnych tekstów rapowych w stylu preferowanego przez użytkownika artysty. Użytkownicy mogą wpisać kilka słów w wyświetlonym wierszu zachęty, a narzędzie wygeneruje puentę rapową na podstawie podanych słów. Dodatkowo użytkownicy mogą znaleźć autentyczne historie o kulturze muzyki rap i jej wpływie na społeczeństwo w sekcji blogów serwisu. Mogą także poznać kulisy silnika i API RapLyrics ML. Narzędzie jest oprogramowaniem typu open source i jest dostępne w serwisach GitHub i Medium oraz zawiera stronę z zasadami zawierającą warunki korzystania z niego. Raplyrics to potężne narzędzie do tworzenia puent w muzyce rapowej, dające użytkownikom możliwość tworzenia własnych, unikalnych tekstów w stylu ich ulubionych artystów.

Strona internetowa: raplyrics.eu

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Raplyrics. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.