Konsumenci chcą w pełni wciągających i pozbawionych tarć doświadczeń i oczekują, że marki zapewnią najlepsze, najbardziej spersonalizowane i wyróżniające się kampanie angażujące. Railsr z pasją umożliwia markom budowanie odpowiednich doświadczeń finansowych w celu zwiększenia zaangażowania i lojalności klientów. Uważa, że ​​gospodarka finansowa osadzona to zasadniczo odmienny sposób tworzenia relacji między firmami a konsumentami. Railsr stworzył unikalną kategorię w branży usług finansowych: wbudowane doświadczenia finansowe. Opracowała to, aby umożliwić swoim klientom pomaganie konsumentom finansowym, zapewnianie większej integracji i swobód. Railsr jest pionierem nowego sposobu patrzenia na to, jak usługi finansowe mogą wzmacniać i wyzwalać. Oferuje markom nowe podejście do wykorzystania mocy wbudowanych finansów za pośrednictwem taniej platformy „pod klucz”. Zapewnia wbudowane finansowanie w cyfrową podróż marki, zaprojektowane jako pionowo zintegrowany ekosystem finansowy, zaczynając od banku centralnego lub systemu płatności (np. Visa), a kończąc na w pełni osadzonym doświadczeniu cyfrowym. Odwiedź stronę Railsr.com i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc, lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza: www.railsr.com/start-your-experience

Strona internetowa: railsr.com

